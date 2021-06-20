Украинский защитник получил статус свободного агента.
Даниил Сагуткин, ФК Мариуполь
20 июня 2021, 08:19
Мариуполь на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Даниила Сагуткина.
25-летний украинец выступал в составе моряков с января 2020 года. За это время он провел 12 поединков в УПЛ, в которых отметился одним голом.
Руководство Мариуполя поблагодарило футболиста за сотрудничество и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
По итогам минувшего сезона Мариуполь финишировал на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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