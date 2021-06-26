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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Национальная сборная Италии в рамках 1/8 финала Евро-2020 проведет матч против команды Австрии, который состоится в субботу, 26 июня. Местом проведения данного противостояния станет стадион Уэмбли в Лондоне Арена.

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Следить за ключевыми событиями поединка Италия — Австрия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Италия — Австрия

Что касается видео онлайн-трансляции, то она начнется на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и ТРК Украина в 21:50 по киевскому времени.

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