Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Getty Images
29 июня 2021, 18:52
Национальная сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против команды Германии.
Англия — Германия. Накануне
Следить за ключевыми событиями поединка Англия — Германия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:
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