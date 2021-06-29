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Матч против сборной Англии стал для Йоахима Лева последним в качестве наставника "Бундестим".

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира (2:0), где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Этот поединок стал последним для Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии, на котором он проработал последние 15 лет своей карьеры. Под его руководством команда провела 196 матчей, заняла 2 место на Евро-2008, 3 место на ЧМ-2010 и главное — выиграла ЧМ-2014.

"Для всех нас это — огромное разочарование. Мы надеялись добиться большего на этом турнире и верили в нашу команду. В таких матчах необходимо использовать те немногие шансы, которые у вас возникают. Тимо Вернер и Томас Мюллер, к сожалению, не смогли воспользоваться ими и забить. В общем, ужасно, что мы вылетели".

"Будущее команды? Некоторые из этих игроков выйдут на пик карьеры к ЕВРО-2024. Они станут более зрелыми, опытными и не прощающими сопернику ошибок".

"После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 2014 году Йоахима Лева признали лучшим тренером мира. Ожидается, что его сменщиком на посту главного тренера сборной Германии станет экс-наставник мюнхенской Баварии Ханси Флик.

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