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Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания начнется 3 июля в 19:00.

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии сыграет против сборной Дании. Матч состоится в субботу, 3 июля в Баку, на стадионе Олимпийский. Чехия на стадии 1/8 финала оказалась сильнее Нидерландов, а сборная Дании уничтожила Уэльс.

Отметим, что сборные Украины и Англии между собой встречались 11 раз. На счету сборной Чехии три победы, шесть ничьих и два поражения. В последний раз команды встречались в рамках товарищеского матча в 2016 году. Тогда матч завершился со счетом 1:1.

Матч Чехия — Дания начнется в 19:00, а победитель в полуфинале сыграет против победителя пары Украина — Англия.

Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 181:50