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Президент ФИФА поделился своим видением дальнейшего развития футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино присоединился к участникам второго ежегодного форума EFE Sport Business, во время которого ему предоставили слово для презентации новых концепций развития футбола в ближайшем будущем.

Функционер заверил, что ФИФА будет стараться "разработать календарь международных состязаний, в котором будет как можно меньше "бесполезных" матчей, а каждая встреча будет нести в себе определяющее значение". Также, ФИФА "будет сохранять основы пирамидальной структуры футбола, а ближайший чемпионат мира-2024 по Катаре должен показать внушительный рост прибыли для спонсоров и принимающей стороны".

"Никаких финансовых вливаний не будет достаточно для того, чтобы футбол во всех странах мира выживал исключительно за их счет. ФИФА демонстрировала неуклонную позицию в течении нескольких последних лет относительно того, чтобы предоставить различным клуба 1,5 млрд долларов помощи, чего не удалось добиться ни одной другой организации.

В мире есть самодостаточные страны, правительства которых могут помочь мужским командам в их существовании, но что касается остальных стран, а также женских и молодежных команд, то тут без помощи ФИФА не обойтись. В этом и заключается наша основная миссия.

На сегодняшний день, ФИФА — единственная организация в мире, которая равномерно распределяет свой доход по всем странам, всем 211-и, без исключений. Это важно, так как все платят взносы в зависимости то того, сколько получают дохода, а в обратную сторону мы отправляем суммы, которые для той же Испании могут показаться небольшими, но для условной Гвинеи это будет чуть ли не весь годовой бюджет.

Поэтому, я убежден, что если мы начнем проводить искусственные соревнования вроде Суперлиги, то доходы всех ассоциаций упадут многократно. Наша позиция в тот момент была однозначной — данному турниру не место в современном футболе. Мы будем защищать исключительно интересы уже выстроенной системы, которая позволяет каждой стране получать достойный доход.

В футболе существует великое множество проблем, но это не значит, что нужно создавать какие-то параллельные реальности. Достаточно сесть, и обсудить концепции, которые нарабатывались годами. Двери ФИФА открыты для каждого желающего привнести новые идеи, но свои красные линии в этом вопросе мы уже начертили.

На данный момент, у нас четко прописан международный календарь вплоть до 2024-го года. Дальше — пустой лист, поэтому мы уже сейчас начинаем вести дискуссии относительно того, каким хотим видеть футбол в дальнейшем. Мы даже наняли известного всем Арсена Венгера, опыт и профессионализм которого никто не станет отрицать. Он будет вести переговоры с игроками и тренерами относительно того, как непосредственно им будет лучше играть.

Также, меня интересует вопрос, что они думают о существующих Клубном чемпионате мира, чемпионате мира для сборных, Копа Америка, Кубке Азии, поездках на другой континент в октябре, ноябре и марте, и прочее.

Ранее, мы не слышали столько инициатив от игроков, но сейчас все процессы достаточно открыты, поэтому существует много мнений относительно, по сути, одних и тех же проблем. Все хотя следующего — меньше бесполезных игр, больше турниров с возможностью выиграть приз для клуба или сборной. Будем работать в этом направлении.

Моя мечта — 50 клубов со всех континентов на Клубном чемпионате мира и 50 национальных сборных, которые будут бороться на чемпионате мира. Если мы сможем к этому прийти, считаю, что футбол от этого только выиграет.

От грядущего чемпионата мира-2022 в Катаре мы ждем прирост прибыли с продажи телевизионных прав и рекламы. В России мы заработали 3,1 млрд долларов, на этот раз ожидаем 3,3 млрд долларов. Для условий пандемии — это очень хорошие цифры.

Забавно, но я признаю, что ФИФА для всего мира ассоциируется, в первую очередь, с компьютерной игрой, а уже потом — со спортивной организацией. Нет в этом ничего страшного! Мы должны использовать этот момент для того, чтобы продвигать игру во все большие массы людей.

Я хочу, чтобы каждый болельщик в будущем имел возможность общаться с игроками, тренерами, легендами с помощью новых технологий непосредственно из своего дома.

Также, болезненным вопросом является тема трансферов. В прошлом году на переходы игроков клубы потратили 7 млрд долларов. 700 млн из них ушли на оплату агентам и всего лишь 70 млн поступили на счета тех команд, которые этих игроков воспитали. Для имиджа футбола подобное недопустимо, поэтому мы решили создать Информационный центр, который будет гарантировать, что все выплаты будут совершены в четко установленном порядке. Если за игрока заплатили 100 млн долларов, то 5 млн из них должны уйти его "базовому" клубу.

Что касается агентов, то мне не нравятся ситуации, когда один человек может представлять одновременно обе стороны переговоров, а, иногда, еще и самого футболиста. Какие-то джунгли! Явный конфликт интересов, которому не место в футболе будущего.

Мы уже отказались от лицензий для агентов, но сейчас также существует проблема с неадекватными суммами комиссионных, на что тоже нужно обратить внимание. COVID-19 немного сдвинул реализацию наших планов, но уже в ближайшее время мы начнем решать этот вопрос. ФИФА покажет миру, что трансферы могут и должны быть прозрачными. Надеюсь, что нам удастся к этому прийти уже в следующем году", — заключил Инфантино.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал об иске со стороны создателей Суперлиги в адрес УЕФА и ФИФА за нарушение законов о конкуренции.