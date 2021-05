Другое

Оставшееся трио клубов-революционеров не намерены останавливать войну с нынешними руководящими футбольными органами.

Руководства мадридского Реала, каталонской Барселоны и туринского Ювентуса продолжают поддерживать проект новосозданной европейской Суперлиги, несмотря на то, что остальные девять клубов-основателей турнира принесли публичные извинения и открестились от данной затеи.

Как сообщает пресс-служба Суда Европейского союза (в оригинале — Court of Justice of the European Union), представители Суперлиги официально подали в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций и Международную федерацию футбола.

Причиной судебного иска стало возможное нарушение европейских законов о конкуренции со стороны УЕФА и ФИФА, что трем оставшимся основателям Суперлиги теперь придется доказывать на официальном уровне.

Напомним, в апреле этого года европейская Суперлига, в состав которой вошло 12 топ-клубов Европы, заявила о своем запуске уже в следующем сезоне. Однако затем участникам проекта пригрозили исключением из национальных чемпионатов и еврокубков, а также введением ряда других санкций со стороны УЕФА, из-за чего его запуск сорвался.

