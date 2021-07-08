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Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей по моменту с пенальти в матче Англия — Дания.

Вчера прошел второй полуфинальный поединок Евро-2020, в котором сборная Англии одержала минимальную победу над Данией (2:1) и вышла в финал турнира.

Победу англичанам принес забитый мяч с пенальти в овертайме, так как основное время матча закончилось со счетом 1:1.

Судьбу матча решил спорный одиннадцатиметровый удар, который был назначен главным арбитром Данни Маккели на 103-й минуте. В этом моменте Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной после небольшого касания ногой со стороны датского защитника. Точку зрения арбитра на поле подтвердила система VAR.

В связи с тем, что момент был довольно спорный, мы провели голосование среди читателей, чтобы узнать — справедливо ли был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота сборной Дании.

По итогам опроса внушительное большинство пользователей считают, что момент с падением Стерлинга в штрафной датчан не тянул на пенальти. За этот вариант проголосовало 88,5% читателей.

Напомним, в финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Игра состоится 11 июля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.