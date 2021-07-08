Другое

Спорный момент может стать определяющим в вопросе определения обладателя второй путевки в финал Евро-2020.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.

По итогам основного времени командам не удалось выявить сильнейшего (1:1), поэтому встреча перешла в овертаймы.

На 103-й минуте произошел спорный эпизод, когда Рахим Стерлинг упал в штрафной сборной Дании. Воспользовавшись системой VAR, арбитр указал на одиннадцатиметровый, по итогам которого Англия повела в счете.

Видео эпизода:



Football.ua предлагает своим читателям поучаствовать в голосовании и попытаться определить, верным ли решением было назначение пенальти в ворота Дании.