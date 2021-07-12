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Британские СМИ подвели итог выступлению своей команды в финале Евро-2020.

В финальном поединке чемпионата Европы-2020 сборная Англии не смогла обыграть национальную команду Италии в серии послематчевых пенальти при трибунах родного Уэмбли (1:1, 3:2 – пен.), в результате чего испортила впечатление относительно своего достаточно неплохого выступления на данном форуме.

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

Силу удара по психологии болельщиков "трех львов" после финального свистка нидерландского арбитра Бьорна Кейперса было сложно оценить, однако всем было очевидно — для страны это было ужасное потрясение. Передать атмосферу гробовой тишины от покидающих Уэмбли и фан-зоны болельщиков постарались местные СМИ.

"Они принесли нам радость, которую мое поколение никогда не испытывало", — вот такой вот фразой Рио Фердинанда озаглавлена одна из статей данного ресурса, в которой редакторы попытались объединить обнадеживающие комментарии известных в прошлом исполнителей. Однако, не все авторы разделяют впечатления своих коллег. "Это была вечеринка, которую планировали Англия и их фанаты, но зажигали на ней соперники", — сокрушаются уже буквально в следующей статье.

"Это не должно было так заканчиваться. Звон колоколов Биг-Бена и вид самолетов Королевских ВВС, пролетающих над головой во время предматчевой церемонии, довели Уэмбли до безумия. А уже потом случилось то, что случилось. Все это казалось совершенно далеким от того, что было раньше, когда болельщики Англии осадили Уэмбли за несколько часов до начала матча.

Это был самый важный день английского футбола за более чем полвека. Такое настроение было до наивысшей точки радости в этот вечер — гола Шоу, который был встречен домашними болельщиками с таким шумом и яростью, что земля и ее окрестности дрожали и подпрыгивали в торжестве.

Страна ждала более 20 000 дней, чтобы, наконец, претендовать на эту главную корону, и возможность сделать это на родной земле была просто ошеломляющей. Это была толпа, которая ждала радости, нация ждала празднования, но Италия, умная и талантливая, взялась покорить Уэмбли за счет владения мячом, и ей это удалось.

Болельщики Англии не дышали, когда голландский рефери Бьорн Кейперс озвучил заключение о дополнительном времени. Они уже видели этот фильм раньше. Они знают, чем это обычно заканчивается. И они были правы. Италия стала заслуженным победителем Евро-2020. Лучшая команда выиграла этот турнир".

"Англия потерпела жестокое поражение, но Саутгейт и его игроки зажгли лето", — признает редактор издания Барни Роней. "Италия, а не Англия, стала чемпионами Европы после изнурительного, изматывающего, иногда безумного финала Евро-2020, который завершился серией пенальти.

Сложность ситуации в том, что Саутгейт — тот тренер, которого последнюю четверть века английские болельщики помнят как раз по той самой серии пенальти, где он познал неудачу. Своими заменами под конец встречи он лишь пытался затормозить поезд, который неумолимо нес его команды все в тот же обрыв, что и ранее.

Боль от поражения будет преследовать еще очень долго, и точно ее не заглушат отдаленные отголоски аплодисментов с трибун по окончании игры. Мы много лет подряд переживаем эти моменты. Ранее, с трибун летели стулья и мусор, но сейчас это было совсем другое чувство. Прекрасная команда Саутгейта была тоником для всей нации эти четыре изнурительные недели. Иногда, главный тренер казался последним человеком в этой стране, кто сумел сохранить свой рассудок.

И все же Англия не смогла контролировать перемещение соперников. Они не могли избежать своего прошлого. Они точно вернутся, уже как претенденты на победу в чемпионате мира в следующем году, но Саутгейт всегда будет задаваться вопросом, мог ли он быть смелее в этом финале".

"Даже в самый глубокий момент отчаяния у Англии есть надежда на будущее", — еще одно издание не скрывает веры в будущее, даже на фоне неудачного результата. "Команде Гарета Саутгейта заметно не хватало чувства собственных возможностей, но эта команда играла так, что обещает стать претендентами на победу на многих предстоящих турнирах.

Но сейчас — все. Домой никто не идет. Вместо этого, нация возвращается по своим домам с до боли знакомым ощущением тяжелого разочарования, с чувством, что что-то могло произойти, но так и не случилось. На самом деле стоит задать всего один вопрос: стоили ли усилия такого финала?

В этой окружавшей матч суматохе мечта Англии казалась даже немного неуместной. Не должны такие команды, как Англия, начинать игру со столь быстрого гола. Это казалось фантастикой, и, кажется, сами игроки не сильно-то и верили в произошедшее. Первые полчаса — идеальная игра. Спектакль!

Но, как говорил Майк Тайсон: "У каждого из этих парней есть план, пока они не получат по зубам". Это было просто вопросом времени. Полуфинал в Москве три года назад — вот матч, откуда мы должны были брать опыт, но уроки так и не были извлечены.

Италия тоже этого заслужила. Верратти начал диктовать, как Лука Модрич и Иван Ракитич в прошлом. Федерико Кьеза был лучшим игроком на поле, находя слабые места Англии бесстрашными прямыми ударами в центре обороны. Джорджо Кьеллини снова развлекался, и выглядел так, будто не получал такого удовольствия с тех пор, как угнал карфагенского слона во время Пунических войн. Вот они — жизненно важные моменты, когда что-то нужно было менять.

Качество внутриигрового управления Саутгейтом было одним из главных вопросов, которые предшествовали этому турниру. У него были сомнения на протяжении всей игры, и он доказал, что подавляющее большинство критиков ошибалось, но проблемы, как правило, были связаны с его стартовым составом, а не с его изменениями по ходу игры.

Итак, стоит ли это того? Это будет зависеть от того, насколько глубоки ваши раны сегодня вечером. Позвольте нам еще углубить их: во многих отношениях у Англии может не быть такой возможности еще очень долгое время. Преимущества этого турнира — игра, в основном, дома, без необходимости в поездках, как у других команд — такое предоставляется не так часто".

"Букайо Сака — подросток, который никогда не бил раньше пенальти. Так почему его попросили сделать это сейчас?", — о, этот вопрос посетил не один миллион болельщиков, когда 19-летний футболист подошел к "точке".

"Евро-2020 для Гарета Саутгейта представлял собой серию рассчитанных наперед авантюр. В основном, с небольшими изменениями от матча к матчу. Смена схем, повторившаяся уже дважды, с 4-3-3 на 3-4-3 и обратно. Чуйка на замены и, надо сказать, четкое чутье на удачу Сака, подкрепленное игрой против Чехии. В итоге — буря в стакане. А пенальтисты? О, Гарет. Были ли они вообще когда-нибудь готовы к серии?

Футбол был почти дома. Не хватило 23-х минут. В дополнительное время, когда Джорджо "Стена" Кьеллини остановил Стерлинга — он был почти дома. В серии пенальти, после сейва Пикфорда при ударе Белотти, — он был почти дома. А потом футбола не стало — его увели у нас из-под носа.

Никто не должен завидовать Италии из-за их победы, за их корону в чемпионате Европы. Но это было мучительно тяжело для Англии, учитывая их кампанию: молодую команду, 19-летнего Букайо Сака, у которого хватило смелости бить, но, к сожалению, не хватило уверенности, Гарета Саутгейта.

Почему при Саутгейте мы снова должны были быть пенальти? Просто, почему? После Евро-1996 и изгнания этого демона из нашего дома? Больше никаких неудач в полуфинале? После преодоления стольких ментальных блоков и преград? После изгнания страхов, лишенного чести период и долгих лет боли?

Вместо этого это, мы получили 55 лет страданий без завоевания крупного трофея, который перерастет в 56 на чемпионате мира в следующем году в Катаре, где, после полуфинального поражения в 2018-м году и поражения в финале сейчас, Англия должна иметь решимость пойти за трофеем.

Были допущены ошибки. К сожалению. В отличие от Хорватии в том полуфинале три года назад, Англия забила ранних гол. Забила самый быстрый гол из всех забитых в финале чемпионатов Европы, но уступила контроль и в конечном итоге была отброшена назад и побеждена".

Реакции болельщиков:

@caldit, Twitter: "Потрясающая работа сборной Англии. Жаль, что все закончилось не так, как мы все хотели, но мы не можем винить их за усилия, развлечения, страсть и вдохновение, которые они показали. Никто не будет страдать больше, чем Букайо Сака, не забивший пенальти. Однако, не критикуйте, а поддержите".

@robertklutsee, Twitter: "Поразмыслив после матча, пришел к выводу, что это хорошо, что Англия проиграла. Мы увидели настоящие лица жителей этой страны. Для них чернокожие важны только тогда, когда работают на них, в остальном — им плевать. Очень грустно".

@UTDSiddhesh, Twitter: "Франция в 2016-м проиграла финал Евро — Манчестер Юнайтед подписал ее самого дорогостоящего игрока. Англия в 2021-м проиграла финал Евро — … (to be continued)".

@ESchattorie, Twitter: "Футбол — это история не о крайностях. Команды не могут быть плохими, если проигрывают, но и не могут быть хорошими, если выигрывают. Речь идет о создании подходящей модели, но для этого вам нужны ингредиенты. Нет ингредиентов — нужна стратегия. У Англии собралась хорошая команда. Нужно добавить две вещи: тренерское мастерство и креативность в полузащите".

@spellitoutt, Twitter: "Англия заслуживала победу вчера, но ее болельщики — нет. У них нет уважения к своим игрокам, и теперь они атакуют их на расовой почве. Эти чернокожие парни сделали для страны больше, чем правительство в прошлом году! Проснитесь! Без них вас бы и близко не было в финале".