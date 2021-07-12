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Форвард не стеснялся выражать эмоции от громкого успеха.

Финальный поединок чемпионата Европы-2020 оказался наполненным драматизма для нападающего сборной Италии Федерико Кьезы, который был вынужден досрочно покинуть поле за четыре минуты до конца основного времени из-за повреждения, при счете 1:1 на табло.

"Скуадра Адзурра" в конечном итоге таки сумела одержать историческую победу, однако для этого ей пришлось переигрывать национальную команду Англии в мастерстве исполнения одиннадцатиметровых ударов (3:2 – пен.).

Италия — Англия 1:1 (3:2) Видео голов и обзор матча

Уже после финального свистка, футболист сумел вновь присоединиться ко своим партнерам по команде, разделив эмоции от празднования триумфа.

При этом, Кьеза не был и о близких, прямо с футбольного поля набрав свою маму. Вот только собственноручно он этого сделать не смог — мешали переполнявшие переживания, поэтому пришлось попросить помощь голосового ассистента на мобильном устройстве.

Как видим, окружающий шум не стал помехой для выполнения запроса, после чего футболист уже вовсю праздновал вместе со Франческой Кьеза.

В том числе, мама была на связи с игроком и непосредственно внутри подтрибунных помещений.

Стоит отметить, что Федерико помог своему клубу, туринскому Ювентусу, получить звание команды, игроки которой чаще всего забивали на прошедшем международном форуме.