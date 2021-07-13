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Скандал разгорелся на наивысшем политическом уровне стран.

В рамках предсезонной подготовки турецкого Галатасарая и греческого Олимпиакоса было принято решение совершить важный дипломатический шаг, проведя товарищеский матч между этими командами в Афинах.

Стоит напомнить, что на межгосударственном уровне Анкара и Афины имеют долгоиграющий конфликт относительно разделения зон влияния в регионе, после получения Грецией независимости от Османской империи в 1821-м году. В частности, в последние годы активно обсуждается присутствие данных стран на территории острова Кипр.

Товарищеский матч между Галатасараем и Олимпиакосом в данном контексте должен был стать одним из шагов примирения, после пятилетней паузы в дипломатических отношениях. Однако, уже на этапе прибытия турецкой делегации в столицу Греции что-то пошло не так.

Как и полагается протоколу международных матчей, "львы" провели ПЦР-тестирование на предмет заболевания COVID-19, получили отрицательные результаты, после чего отправились с ними в соседнее государство.

Однако, по прибытию в аэропорт Афин, оказалось, что греческая сторона отказывается принимать данные от турецкой команды, вместо чего предложила им пройти повторное экспресс-тестирование в здании аэропорта.

Галатасарай счел такую просьбу неуважительной, после чего в конфликтную ситуацию решил со скандалом вмешаться министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который назвал поведение греческих таможенников "неприемлемым", после чего провел консультации со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В Галатасарае назвали инцидент "явной дискриминацией" по отношению к туркам, заявив, что сотрудники греческой таможни вели себя неуважительно по отношению к игрокам, что в итоге побудило клуб вернуться на родину.

"Мы ожидаем извинений в адрес нашего клуба и нашей страны от греческих служб и официальных лиц", — гласит бескомпромиссное заявление Галатасарая.

При этом, министр здравоохранения Греции Никос Хардалиас заявил, что запланированная товарищеская встреча не проходила в рамках международных соревнований, поэтому футболисты турецкого клуба должны были проходить процедуру тестирования на равных с остальными гостями страны условиях. Это включает в себя обязательное прохождение экспресс- или ПЦР-тестирования.

В конечном итоге, основываясь на отказе турецкой стороны, он сделал следующее заявление: "Ввиду отказа членов их делегации, по моему приказу представителям футбольного клуба Галатасарай был запрещен въезд в нашу страну".

Как видим, попытка дипломатического сближения провалилась со скандалом.