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Football.ua рассказывает о ключевых датах на старте нового сезона.

Чемпионат Европы-2020 завершился лишь неделю назад, однако мы уже стремительно приближаемся ко старту новой страницы в истории клубного футбола.

Среди вызывающих наибольший интерес у украинского любителя футбола, разумеется, особняком стоит Премьер-лига, первый тур которой уже не за горами — 23 июля, в 19:30 по киевскому времени, матчем между ПФК Львов и Мариуполем мы окунемся в перипетии национального первенства.

А вот европейские топ-чемпионаты придется еще немного подождать.

Лишь 8 августа стартуют Франция и Португалия. Ренн и Ланс в 14:00 возьмут на себя почетную миссию в Лиге 1, а Арока и Эшторил в 18:00 первыми сыграют в новом сезоне португальской Примейры.

Куда более массированный старт будет намечен еще через неделю — 13 августа поздним вечерним матчем стартует немецкая Бундеслига — в 21:30 Боруссия М принимает Баварию, а в испанской Ла Лиге в 22:00 сыграют Валенсия и Хетафе.

В этот же день, но в 21:00, Гоу Эхед Иглз откроет сезон нидерландской Эредивизи матчем против Херенвена.

Также, в 22:00 поединком Брентфорд — Арсенал стартует английская Премьер-лига.

Больше всех времени на отдых получили футболисты из Италии — местная Серия А начнется 22 августа.

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