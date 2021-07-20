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Финский защитник Йере Уронен продолжит карьеру во французском Бресте.

Бельгийский Генк, который будет соперником Шахтера в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, близок к продаже основного защитника во французский Брест.

По информации издания Letelegramme, стороны достигли договоренности о трансфере защитника сборной Финляндии Йере Уронена

Ожидается, что защитник подпишет с французами контракт на три года. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

В составе Генка Уронен играет с 2016 года. За это время финский защитник провел за бельгийцев 169 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

Ранее наставник "горняков" Роберто де Дзерби высказался о будущем противостоянии с Генком в Лиге чемпионов.



