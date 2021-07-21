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В группе В между собой сыграют Южная Корея, Гондурас, Новая Зеландия и Румыния.

Олимпиада в Токио стартовала, а это значит, что футбол национальных сборных продолжается. Про группу А мы уже рассказали, теперь разберемся с группой В.

На бумаге Группа B является самой открытой из четырех групп, и каждая команда считает, что у нее есть отличный шанс выйти в четвертьфинал. У всех четырех сборных всего одна олимпийская медаль (бронза Южной Кореи на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году), поэтому турнир в Японии представляет собой прекрасную возможность для участников группы B достичь высот.

Южная Корея

В дополнение к предыдущему олимпийскому успеху в Лондоне, Южная Корея, вероятно, будет ​​фаворитом группы B на фоне ее победы в Кубке Азии до 23 лет в 2020 году. Неудивительно, что тренер Ким Хак-Бум вызвал подавляющее большинство того состава в нынешнюю олимпийскую команду, что сделало Южную Корею одной из самых сильных и опытных команд, принимающих участие в турнире. Тем не менее, несколько ключевых пополнений в рядах чемпионов Азии дает Южной Корее исключительный уровень равенства состава, который может способствовать ее усилению в соревнованиях, проходящих недалеко от дома.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Ли Кан Ин.

Ли Кан Ин представляет испанскую Валенсию и ему всего 20 лет. Этот полузащитник является самым молодым членом олимпийского состава Южной Кореи и не участвовал в чемпионате U-23 AFC. Все потому, что он был занят приведением сборной U-20 к историческому успеху. Ли получил награду Игрок турнира на чемпионате мира 2019 года среди команд U-20, в котором победила Украина, забив два гола и отдав четыре ассиста, в то время как Южная Корея заняла второе место. Олимпийские игры могут стать еще одним прорывом для парня, который впервые покорил сердца своей страны в шестилетнем возрасте в корейском реалити-шоу.

Лидер команды — Хван Ый Джо

Несмотря на то, что Сон Хын Мин очень хотел участвовать на Олимпиаде и убедил Тоттенхэм предоставить ему такую ​​возможность, он не был вызван Ким Хак-Бомом. Тренер выразил желание защитить Сона от возможной травмы в преддверии квалификации на чемпионат мира сезона-2020/21, в котором Сон сыграл 51 матч.

Вместо этого Ким обратился к 28-летнему нападающему Бордо Хван Уи-Джо, который возьмет на себя основную обязанность — забивать голы. Хван уже продемонстрировал, что может действовать, когда от него зависит многое, забив 14 голов в 36 матчах в составе основной национальной сборной, включая квалификацию чемпионата мира. Он был назван игроком года корейской футбольной ассоциацией в 2018 году после того, как южнокорейская команда U-23 одержала победу на Азиатских играх, забив девять мячей всего в семи играх.

Олимпийский состав

Вратари: Сон Бом Гын (Чонбук), Ан Джун Су (Busan IPark), Ан Чан Ги (Сувон Samsung Bluewings)

Защитники: Ли Ю Хён (Чонбук), Ким Джэ Ву (Тэгу), Ким Мин Чжэ (Пекин Гоань), Чон Тэ Ук (Тэгу ФК), Соль Ён У (Ульсан Хёндэ), Ким Джин Я (ФК Сеул), Кан Юн Сон (Чеджу Юнайтед), Ли Сан Мин (Сеул E-Land)

Полузащитники: Чон Сын Вон (Тэгу), Ли Кан-Ин (Валенсия), Ли Дон Гён (Ульсан Хёндэ), Ким Дон Хён (ФК Канвон), Вон Ду Чжэ (Ульсан Хёнде), Ким Джин Гю (Busan IPark)

Нападающие: Квон Чан-Хун (Сувон Самсунг Блюуингс), Сон Мин-Гю (Пхохан Стилерс), Ли Дон Чжун (Ульсан Хендэ), Хван Юй-Джо (Бордо), Ум Вон-Сан (ФК Кванджу)

Гондурас

Фанатам сборной США не стоит напоминать о том, как Гондурас забронировал себе место на Олимпийских играх в Токио, выбив их из олимпийской квалификации чемпионата КОНКАКАФ в полуфинале, добыв победу со счетом 2:1. Центральная Америка — не новичок на Олимпиаде, поскольку они проходили квалификацию на три предыдущих турнира. Только им и соседям по КОНКАКАФ, Мексике, удалось это сделать (Япония и Бразилия также участвовали во всех трех, хотя в одном случае получили автоматическую квалификацию в качестве хозяев).

Гондурас немного переоснастил свой состав после мартовских квалификаций, но, по-прежнему, в значительной степени опирается на ведущие клубы национальной лиги. Команда тренера Мигеля Фалеро будет стремиться к большему, чем их предшественники на Олимпиаде в Рио-2016, которые проиграли игру за бронзу Нигерии и финишировали четвертыми.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Ригоберто Ривас

Нападающий Ригоберто Ривас покинул Гондурас в 11 лет, чтобы жить с матерью в Италии. Обстоятельства ускорили его футбольную карьеру, так как он смог тренироваться в молодежной академии клуба Серии А Фиорентины и в конечном итоге стал профессионалом в миланском Интере. 22-летний футболист все еще находится на ранних этапах многообещающей карьеры за рубежом. В сборной он лидер, как на старшем уровне, так и теперь в олимпийской команде U-23.

Ветеран-лидер — Денил Мальдонадо

Отметим также и 23-летнего центрального защитника Денила Мальдонадо. Мальдонадо был капитаном сборной Гондураса U-23 на Панамериканских играх 2019 года. Его реализованный пенальти в полуфинале против Мексики отправил его сборную в финал этого турнира, где они проиграли Аргентине со счетом 4:1. Мальдонадо на клубном уровне выступает за мексиканскую Пачуку.

Олимпийский состав

Вратари: Алекс Гити (Олимпия), Майкл Перрело (Реал), Брайан Рамос (Реал).

Защитники: Кристофер Мелендес (Мотагуа), Карлос Мелендес (Мотагуа), Уэсли Декас (Мотагуа), Элвин Касильдо (Олимпия), Денил Мальдонадо (Пачука)

Полузащитники: Джонатан Нуньес (Мотагуа), Хосе Марио Пинто (Олимпия), Эдвин Родригес (Олимпия), Хорхе Альварес (Олимпия), Карлос Пинеда (Олимпия), Алехандро Рейесиро (Реал Испания), Ригоберья Ривас (Реджина), Брайан де Агусто)

Нападающие: Луис Пальма (Вида), Самуэль Эльвир (Лобос УПНФМ), Хорхе Бенгуче (Олимпия), Дуглас Мартинес (Реал Солт-Лейк), Хуан Карлос Обрегон (Хартфорд Атлетик)

Новая Зеландия

Новой Зеландии еще не удалось добиться побед в олимпийских турнирах, несмотря на квалификацию в два из трех последних соревнований. У них будут все возможности изменить это в Японии после того, как они выиграли единственную путевку в Океании в отборочном турнире 2019 года. “Белые” понимают, что возможность участия в международных турнирах дается им не часто, поэтому они призвали тренера национальной команды и бывшего игрока Лидса Дэнни Хэя возглавить сборную на Олимпиаде.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Либерато Какаче

Либерато Какаче, родившийся в семье выходцев из Италии, является на данный момент одним из лучших выбором левых защитников Новой Зеландии. 20-летний футболист со внушительными атакующими задатками проводит свой первый сезон в Европе, выступая за бельгийский Сент-Трюйден в высшем дивизионе Бельгии. Какаче уже успел принять участие в матчах на трех уровнях молодежной сборной Новой Зеландии, а даже трижды выступал за взрослую команду "киви".

Ветеран-лидер — Крис Вуд

Опытный нападающий Новой Зеландии Крис Вуд будет лидером команды своей страны в Японии. 29-летний Вуд забивал не менее 10 голов в английской Премьер-лиге в каждом из последних четырех своих сезонов в Бернли, до этого имея за плечами опыт игры в Великобритании на разных уровнях с 2009-го года. В национальной сборной его статистика не менее впечатляющая: 24 гола — второй показатель в истории, для которых понадобилось 57 матчей — абсолютный рекорд. Примечательно, что Вуд также являлся участником Олимпийских игр-2012 в Лондоне, где отметился одним голом на групповом этапе в матче против Египта.

Олимпийский состав

Вратари: Майкл Вуд (Алмере Сити), Джейми Сирл (Суонси), Алекс Полсен (Веллингтон Феникс);

Защитники: Майкл Боксолл (Миннесота Юнайтед), Либерато Какаче (Сент-Трюйден), Каллан Эллиот (Ксанти), Дэйн Ингем (Ньюкасл Джетс), Нандо Пиджнакер (Рио Аве), Уинстон Рид (Брентфорд), Джордж Стэнджер (Хэмилтон Академикал), Сэм Саттон (Веллингтон Феникс);

Полузащитники: Джо Белл (Викинг), Бен Олд, Клейтон Льюис (оба — Веллингтон Феникс), Марко Стаменик (Копенгаген), Джанни Стенснесс (Централ Кост Маринерс);

Нападающие: Джо Чампнесс (Ньюкасл Джетс), Элайджа Джаст, Каллум МакКоватт (оба — Хельсингор), Бен Уэйн (Веллингтон Феникс), Крис Вуд (Бернли), Мэтью Гарбетт (Фолкенбергс ФФ).

Румыния

Румыния стала хедлайнером чемпионата Европі-2019 среди юношей до 21 года, выиграв группу, в состав которой входили Франция, Англия и Хорватия, благодаря чему и получила место на Олимпийских играх. Однако, лишь несколько игроков из того состава были включены менеджером Мирелем Радойем в текущий созыв, что делает Румынию еще более теневым игроком в преддверии турнира в Японии. Румыния участвовала в трех предыдущих олимпийских соревнованиях по футболу среди мужчин, хотя до этого последний раз была на подобном форуме в 1964 года. К слову, что символично, он также проводился в Токио.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать —Тудор Белуцэ

Одним из ключевых игроков той самой команды U-21 был опорный полузащитник Тудор Белуцэ, который забил гол в матче с Хорватией. Белуцэ подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги Брайтон энд Хоув Альбион в 2018 году, но с тех пор уже трижды отправлялся в аренды. В юности Балута посещал футбольную школу имени Георгия Попеску, основанную бывшим полузащитником Барселоны и легендой Румынии и названную в его честь.

Ветеран-лидер — Андрей Чобану

Тренер Радой решил не использовать возможность приглашать возрастных игроков румынской национальной сборной, передав их место наиболее опытным игрокам из молодежи, с которой был прекрасно знаком. Один из таковых — Андрей Чобану. 23-летний полузащитник провел 33 матча в молодежных сборных четырех возрастных категорий. Это не тот футболист, который забивает с угрожающей для соперников регулярностью, но его пасы делают его постоянной угрозой для чужих ворот.

Олимпийский состав

Вратари: Михай Айоани (Фарул Констанца), Михай Попа (Астра Джурджу), Стефан Тырновану (Стяуа);

Защитники: Раду Бобок, Вирджил Гита (оба — Фарул Констанца), Андрей Чиндрис (Ботошани), Рикардо Григоре (Динамо Бухарест), Алекс Паскану (Понферрадина), Андрей Ратиу (Вильярреал), Флорин Стефан (Сепси);

Полузащитники: Драгош Неделку (Стяуа), Тудор Белуцэ (Брайтон энд Хоув Альбион), Марко Дулка (Чиндия Тарговиште), Мариус Марин (Пиза), Андрей Чобану (Фарул Констанца), Эдуард Флореску (Ботошани), Ион Георге, Алекс Георге (оба — Волунтари) Добре (Дижон), Валентин Георге (Астра), Антонио Сефер (Рапид);

Нападающие: Георгий Ганя (Фарул Констанца), Андрей Синтян (Германштадт).

Расписание матчей в группе:

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22 июля, 11:00 Новая Зеландия — Южная Корея22 июля, 14:00 ГондурасРумыния25 июля, 11:00 Новая ЗеландияГондураса25 июля, 14:00 РумынияЮжная Корея28 июля, 11:30 РумынияНовая Зеландия28 июля, 11:30 Южная КореяГондурас