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В квартете D между собой сыграют Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар и Саудовская Аравия.

В четвертом по счету квартете на групповом этапе Олимпийских игр-2020 в Токио сразятся сборные Бразилии, Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Два фаворита группы очевидны — Бразилия и Германия, но Кот-д'Ивуар вполне может удивить, учитывая подбор футболистов.

Нет сомнений, что и немцы, и бразильцы претендуют на победу в Олимпиаде. Такие команды за другим на турниры не ездят. Составы у них очень серьезные, но об этом несколько позже. Есть все шансы, что эта группа будет самой интересной на турнире.

Бразилия

Сборная Бразилии традиционно привозит на подобные состязания очень серьезный состав. Олимпиада вовсе не стала исключением. Отметим, что бразильцы будут стараться защитить звание победителя. Вновь рассчитывать на Неймара не получится, но и в этот раз найдутся исполнители с громким именем. Тот же Ришарлисон уже не первый сезон здорово показывает себя в АПЛ и может стать серьезной угрозой для соперника бразильцев.

К Ришарлисону из команды, которая играла на Кубке Америки, присоединится опорный полузащитник Астон Виллы Дуглас Луис, который может обеспечить энергичность и хладнокровие при игре с мячом в центре поля. Бразилия выиграла медаль на каждом из трех последних олимпийских турниров. Скорее всего, оппонентам потребуется выдающееся выступление, чтобы остановить эту машину.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Габриэль Мартинелли

Большая часть бразильского состава соответствует образцу многообещающего молодого игрока, но 20-летний нападающий Габриэль Мартинелли может быть самым ярким талантом из всех. За два сезона в Арсенале он показал умение забивать отличные голы в нужные моменты.

В общей сложности он отметился 12 раз за "канониров" в 48 играх, в том числе трижды в Лиге Европы. Мартинелли заявил о себе всему миру в 2020 году, забив гол в матче Премьер-лиги против Челси. Нападающий отлично понимает, что ему нужно показывать уровень на подобных турнирах, чтобы продолжать путь к статусу топ-игрока.

Ветеран-лидер команды — Дани Алвес

Казалось бы, чего ему не хватает? А правильно — золотой медали Олимпиады в зале трофеев бразильского защитника нет. Сумасшедший опыт, лидерские качества и, будем честными, все еще приличный уровень игры. Дани Алвес станет безусловным вожаком этой команды и сможет вспомнить молодость.

А если у кого-то есть сомнения, что Алвес все еще в порядке, то за 18 матчей за Сан-Пауло в этом сезоне он забил гол и сделал четыре результативные передачи. Единственное, что может помешать бразильцу — травмы. В этом и прошлом году ему пришлось довольно много времени провести в лазарете.

Состав сборной Бразилии:

Вратари: Бренно (Гремио), Лукао (Васко де Гама), Сантос (Атлетико Паранаенсе)

Защитники: Нино (Флуминенсе), Рикардо Граса (Васко де Гама), Гильерме Арана (Атлетико Минейро), Дани Алвес (Сан-Паулу), Диего Карлос (Севилья), Абнер Винисиус (Атлетико Паранаенсе), Бруно Фукс (ЦСКА Москва)

Полузащитники: Матеус Энрике (Гремио), Бруно Гимарайнш (Лион), Дуглас Луис (Астон Вилла), Клаудиньо (Брагантино), Рейнир (Боруссия Дортмунд), Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэль Менино (Палмейрас)

Нападающие: Габриэль Мартинелли (Арсенал), Паулиньо (Байер Леверкузен), Ришарлисон (Эвертон), Матеус Кунья (Герта Берлин), Антони (Аякс)

Германия

Первой особенностью, о которой стоит говорить в контексте олимпийской сборной Германии, является то, что все 22 футболиста из заявки выступают на родине. На чемпионате Европы среди команд до 21 года в 2019 сборная Германии уступила в финальном поединке испанцам. Это же поколение и будет бороться за золото Олимпиады.

Немцы в любой возрастной категории не нуждаются в особых представлениях. У Бундестим все идеально организованно для всех команд. Философия, отличные кадры и менталитет победителей впитываются с "материнским молоком" в детско-юношеских школах. Безусловно, сборная Германии — один из претендентов на победу в турнире.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Надьем Амири

Атакующий полузащитник Надьем Амири сыграл ключевую роль в триумфе Германии на чемпионате Европы до 21 года в 2017, а также в ее выходе в финал того же турнира в 2019 году. В 24 года он приближается к своему расцвету. Полузащитнику Байера, безусловно, есть куда расти, но уже сейчас его стоит ждать во взрослой национальной сборной.

Хотя он способен забивать голы, его лучшим умением считается отличное видение поля. Полузащитник снабжает партнеров мячами в опасных свободных зонах около и в чужой штрафной площади соперника. Такие умные футболисты всегда очень высоко ценятся, а потому следить за этим футболистом однозначно стоит.

Ветеран-лидер команды — Макс Крузе

Максу Крузе уже 33 года и, можно быть практически уверенными, что это последняя возможность для него сыграть на крупном турнире. На счету нападающего 85 голов в Бундеслиге. В последнее время он часто менял клубную прописку, но всегда оставался стабильным игроком, который забивал довольно немало голов.

В минувшем сезоне он выступал за несколько сенсационный Унион Берлин, проведя 22 поединка, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Очень солидный показатель, который внушает к форварду доверие. К тому же, немаловажный опыт футболиста поможет молодым партнерам.

Состав сборной Германии:

Вратари: Флориан Мюллер (Штутгарт), Лука Плогманн (Вердер), Свенд Бродерсен (без клуба).

Защитники: Бенджамин Хенрикс (Лейпциг), Йоша Фагноман (Гамбург), Амос Пайпер (Арминия), Феликс Удуокхай (Аугсбург), Джордан Торунарига (Герта), Давид Раум (Хоффенхайм).

Полузащитники: Максимилиан Арнольд (Вольфсбург), Арне Майер (Герта), Антон Стак (Гройтер-Фюр), Никлас Дорщ (Гент, Бельгия), Исмаэль Якобс (Кельн), Эдуард Левен (Бохум), Надьем Амири (Байер).

Нападающие: Макс Крузе (Унион), Седрик Тойхерт (Унион), Марко Рихтер (Аугсбург).

Кот-д'Ивуар

Ивуарийцы — темная лошадка, которая может испортить дела Бразилии или Германии в группе D. "Слоны" заручились услугами нескольких ведущих звезд страны, в том числе полузащитника Милана Франка Кессье. Востребованный 24-летний футболист уже сыграл 48 матчей за взрослую сборную страны, дебютировав в 2014 году в возрасте 17 лет.

Состав олимпийской сборной Кот-д’Ивуара полон талантов из высших лиг Европы. Только два игрока в составе выступают во внутреннем первенстве страны.

Африканские сборные традиционно сильны физически и могут преподнести сюрприз абсолютно любой команде, что и стоит ожидать в этот раз.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Амад Диалло

Для многих Амад Диалло не нуждается в представлении. Как минимум, о его трансфере в Манчестер Юнайтед вы уже слышали. Конечно, игровой практики в стане новой команды он получает довольно мало, но гол в ворота Милана в Лиге Европы уже о чем-то говорит.

Очень быстрый, техничный, одаренный физически футболист, который прошел обучение тактике в Италии. Олимпиада — турнир, на котором Амад Диалло может раскрыться и заявить о себе по-новому. Учитывая, что Джейдон Санчо на подходе, Манчестер Юнайтед будет задумываться о том, кого из своих юных талантов отправлять в аренду, а кого оставлять.

Так, Амад Траоре может выиграть конкуренцию у Пеллистри и Джеймса. Или хотя бы показать себя, чтобы получить новую команду, как можно более высокого уровня, на правах аренды.

Ветеран-лидер команды — Эрик Байи

И еще один представитель Манчестер Юнайтед. После перехода из Вильярреала отличные периоды защитника сменяются длительными травмами. Очень агрессивный и самоотверженный футболист постоянно попадает в лазарет, что мешает ему показать себя сполна.

Возможно, ему где-то не хватало веры тренера в Манчестер Юнайтед, но уж в олимпийской сборной он является одним из самых авторитетных футболистов — свой класс ему нужно подтверждать на поле, ведя молодых партнеров за собой. Отличный шанс доказать, что "красные дьяволы" могут рассчитывать на Эрика в грядущем сезоне.

Состав сборной Кот-д'Ивуара

Вратари: Элиэзер Ира Тейп (Сан-Педро), Максим Наголи Упо (Соль), Николас Ти (Витория Гимарайнш)

Защитники: Куао Коффи (Визела), Зие Уаттара (Витория Гимарайнш), Вилфрид Синго (Торино), Эрик Байи (Манчестер Юнайтед), Куадио-Ив Далила (Мускрон), Исмаэль Диалло (Аяччо), Силас Гнака (Эйпен)

Полузащитники: Эбуэ Куасси (Генк), Идрисса Думбия (Уэска), Франк Кессье (Милан), Макс Градел (Сивасспор), Юсуф Дао (Спарта Прага)

Нападающие: Чик Тимите (Амьен), Кристиан Куаме (Фиорентина), Вакун Иссуф Байо (Тулуза), Мори Кейта (Урсл Визе), Кадер Кейта (Вестерло), Абубакар Думбия (Маккаби Нетания), Амад Диалло (Манчестер Юнайтед)

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия подходит к турниру с довольно неплохим опытом выступлений на крупном турнире. Команда U-23 смогла занять второе место на минувшем Кубке Азии в 2020 году. Кроме того, аравийцы участвовали в чемпионате мира 2018 года, что может натолкнуть на мысль, что в их стране зарождается новая футбольная эра.

Внутреннее первенство Саудовской Аравии по футболу с каждым годом совершенствуется, что позитивно влияет и на уровень национальных команд. Все 22 футболиста из заявки играют в чемпионате Саудовской Аравии.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Абдулрахман Джхариб

Универсальному атакующему футболисту уже 24 года, но на родине он по-прежнему считается молодым и перспективным. За последние четыре года Джхариб провел 86 матчей за Аль-Ахли, отметившись 13 забитыми голами и девятью результативными передачами.

Также он уже успел дебютировать за взрослую национальную команду в октябре 2018 года. С того момента он провел шесть матчей.

Ветеран-лидер команды — Салем Аль-Даварси

29-летний футболист всю карьеру выступает за самый успешный клуб Саудовской Аравии — Аль-Хилаль. Он уже является одним из лучших бомбардиров в истории страны. Так, на его счету 12 точных ударов в 39 играх.

Кроме того, Аль-Даварси мог запомниться вам как футболист, который забил победный гол в матче против Египта на чемпионате мира 2018 года. Опыт у Аль-Даварси есть, талант тоже. Осталось, чтобы партнеры способствовали успеху.

Состав сборной Саудовской Аравии

Вратари: Заид Аль-Баварди (Аль-Шабаб), Мохаммед Аль Рубай (Аль-Ахли), Амин Бухари (Аль-Айн)

Защитники: Сауд Абдулхамид (Аль-Иттихад), Абдуллах Аль-Амри (Аль-Наср), Халифа Аль-Давсари (Аль-Кадсиа), Ясир Аль-Шахрани (Аль-Хилаль), Хамад Аль-Ями (Аль-Кадсиа), Абдулла Хасун (Аль-Ахли), Абдулбасит Хинди (Аль-Ахли)

Полузащитники: Турки Аль-Аммар (Аль-Шабаб), Салман Аль-Фарадж (Аль-Хилал), Ясир Аль-Шахрани (Аль-Хилаль), Али Аль-Хасан (Аль-Наср), Айман Аль-Хулайф (Аль-Веда )), Сами Аль-Наджей (Аль-Наср), Насер Аль-Омран (Аль-Шабаб), Мухтар Али (Аль-Наср), Абдулрахман Джхариб (Аль-Ахли),

Нападающие: Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Хилаль), Салем Аль-Даварси (Аль-Хилаль), Айман Яхья (Аль-Наср).

Расписание матчей в группе:

22 июля, 10:30 Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия

22 июля, 13:30 Бразилия — Германия

25 июля, 10:30 Бразилия - Кот-д'Ивуар

25 июля, 13:30 Саудовская Аравия — Германия

28 июля, 10:00 Саудовская Аравия — Бразилия

28 июля, 10:00 Германия - Кот-д'Ивуар