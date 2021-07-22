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Защитник не сыграл и получаса игрового времени.

В данные минуты проходит поединок первого тура группового этапа Олимпийских игр-2020 в Токио, в котором принимают участие сборные Египта и Испании во временно расширенной возрастной категории U23.

На момент исхода получаса игрового времени, ситуация на табло сохраняется неизменной — 0:0, однако "Фурия роха" уже понесла первые кадровые потери на данном турнире.

Номинально центральный защитник каталонской Барселоны Оскар Мингеса, которого Луис де ла Фуэнте принял решение заиграть на правом фланге обороны, получил повреждение голеностопа правой ноги на 19-й минуте, в результате чего был заменен на Хесуса Вальехо.

Исходя из продолжительности оказания помощи игроку, можно сделать вывод, что повреждение рискует оказаться достаточно серьезным. Тем не менее, игрок сумел покинуть пределы поля без дополнительной помощи со стороны медперсонала.