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Украинский хавбек продолжит карьеру в Бельгии.

Футбольный клуб Мехелен на своем официальном сайте объявил о подписании атакующего полузащитника Марьяна Шведа, права на которого ранее принадлежали Селтику.

24-летний украинец перешел в бельгийскую команду на постоянной основе, подписав контракт до лета 2024 года.



Напомним, в прошлом сезоне Швед выступал за Мехелен на правах аренды, за который провел 24 поединка во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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