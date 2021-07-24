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Завершились некоторые предсезонные спарринги.

Завершились три товарищеских матча, которые проводили топ-клубы в рамках предсезонных сборов.

Манчестер Юнайтед уступил представителю Чемпионшипа КПР со счетом 4:2.

За "красных дьяволов" голами отличились Лингард и Эланга. У КПР забивали Остин, Дайкс, Одубаджо и Дайкс.

КПР - Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Остин, 7, Дайкс, 53, Одубаджо, 58, Дайкс, 59 — Лингард, 3, Эланга, 73

КПР: Дьенг (Уолш, 46), Уоллес (Какэй, 61), Дики (Мастерсон, 61), Барбе (Томас, 61), Одубаджо (Келман, 61), Доззелл (Дьюк-Маккенна, 78), Болл (Бетташ, 78), Уиллок (Адома, 61), Шаир (Маккаллум, 61), де Вейс (Данн, 46), Остин (Дайкс, 46).