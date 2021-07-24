Завершились некоторые предсезонные спарринги.
Манчестер Юнайтед - КПР, Getty Images
24 июля 2021, 19:50
Завершились три товарищеских матча, которые проводили топ-клубы в рамках предсезонных сборов.
Манчестер Юнайтед уступил представителю Чемпионшипа КПР со счетом 4:2.
За "красных дьяволов" голами отличились Лингард и Эланга. У КПР забивали Остин, Дайкс, Одубаджо и Дайкс.
КПР - Манчестер Юнайтед 4:2
Голы: Остин, 7, Дайкс, 53, Одубаджо, 58, Дайкс, 59 — Лингард, 3, Эланга, 73
КПР: Дьенг (Уолш, 46), Уоллес (Какэй, 61), Дики (Мастерсон, 61), Барбе (Томас, 61), Одубаджо (Келман, 61), Доззелл (Дьюк-Маккенна, 78), Болл (Бетташ, 78), Уиллок (Адома, 61), Шаир (Маккаллум, 61), де Вейс (Данн, 46), Остин (Дайкс, 46).
Манчестер Юнайтед
: Хитон (Грант, 46), Менджи (Фиш, 78), Уан-Биссака (Гэлбрейт, 61), Туанзебе (Бернард, 78), Уильямс (Hugill, 78), Пельистри (Мата, 46), Перейра (Левитт, 61), Лингард (Межбри, 61), Матич (Гарнер, 46), Джеймс (Эланга, 46), Гринвуд (Шортайр, 61).
Боруссия Дортмунд неожиданно уступила Атлетику из Бильбао со счетом 0:2.
Оба голы были забиты во втором тайме. На 50 с пенальти забил Гарсия, а на 57 отметился Вивиан.
Боруссия Д — Атлетик 0:2
Голы: Гарсия, 50, Вивиан, 57
Боруссия Д: Кобель (Бюрки, 46), Пасслак, Мэлоуни, Шульц, Пападопулос, Дауд, Гюрпюз (Вольф, 46), Брандт, Кнауфф, Ройс, Холанд (Тиггес, 46).
Атлетик: Эскьета, Нуньес (Баленсиага, 46), Капа (Печа, 46), Лекуэ (Вивиан, 46), Йерай Альварес (Мартинес, 33), Сансет (Вильялибре, 46), Дани Гарсия, Уильямс (Серрано, 24; Весга, 46), Саррага (Беренгер, 46), Морсильо (Рауль Гарсия, 46), Уильямс (Венседор, 46).
Предупреждения
: Печа, Весга.
Бавария сыграла вничью против Аякса (2:2).
За немцев отличались Чупо-Мотинг и Ньянзу. У амстердамского клуба забили Лабьяд и Йенсен.
Бавария — Аякс 2:2
Голы: Чупо-Мотинг, 40, Ньянзу, 48 — Лабьяд, 10, Йенсен, 50
Бавария: Ульрайх, Сарр (Брюкнер, 62), Ричардс (Vidović, 62), Упамекано (Тилльман, 62), Ньянзу (Motika, 62), Райн (Мозандль, 62), Кюизанс (Вита, 62), Станишич (Wenig, 62), Шупо-Мотинг (Лоуренс, 62), Зиркзее (Аррей-Мби, 62), Зиб (Mamedova, 62).
Аякс: Пасвеер, Мазрауи (Регеер, 77), Ренсх (Baas, 46), Тимбер (Магальян, 46), Схюрс, Лабьяд (Фитц-Джим, 77), Тайлор (Бергейс, 64), Нерес (Блинд, 64), Гравенберх (Йенсен, 46), Тадич (Эккеленкамп, 85), Аллер (Марта, 77).
Предупреждение: Лоуренс.