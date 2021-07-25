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Подопечные Фернандо Батисты реабилитировались за поражение в первом туре.

После поражения в первом туре от Австралии (0:2), сборная Аргентины была поставлена перед риском невыхода в раунд плей-офф Олимпийских игр-2020 в Токио, поэтому была вынуждена играть исключительно на победу в матче против Египта, который, в свою очередь, ранее сохранил ворота "сухими" в матче против главного фаворита турнира — Испании.

Противостояние получилось достаточно напряженным, однако "альбиселесте" в первом тайме установили достаточное подспорье для быстрого гола после перерыва, в результате чего прогнозируемо отошли ко своим воротам под занавес матча.

Египет взял инициативу в свои руки, однако нанес лишь один удар в створ ворот за второй тайм (второй за весь матч), поэтому не смог претендовать на успех.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет лобовой матч против Испании, а Египту будет противостоять Австралия.

Египет — Аргентина 0:1

Гол: Медина, 52

Египет: Эль-Шенави — Эль Эраки (Фуад, 46), Галал, Хегази, Хамди (Адель, 60), Ахмед Эль-Фатух — Тофик, Хамди — Мойсен (Тахир, 60), Раян, Собхи.

Аргентина: Ледесма — Де Ла Фуэнте, Перес, Медина, Браво — Пайеро, Вера — де Ла Вега, Макаллистер (Алмада, 89), Барко (Узри, 62) — Гайч (Понсе, 62).

Предупреждения: Собхи — Понсе, Бельмонте, Перес, де Ла Вега.