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Команды упустили отличную возможность уже сегодня выйти в плей-офф.

Сборные Кот д’Ивуара и Бразилии оказались перед стартом второго тура группового этапа Олимпийских игр-2020 в Токио в достаточно выгодном положении с точки зрения их возможного выхода в плей-офф.

Однако, раннее удаление в составе "пентакампеоне" наложило серьезный отпечаток на дальнейших ход поединка. Коллектив Андре Жардина был вынужден играть от глубокой обороны, в результате чего соперники до перерыва сумели несколько раз перспективно потревожить голкипера Сантоса.

Уже после перерыва Бразилия перестроилась на более атакующий манер, получила преимущество на мяче, но так и не смогла его реализовать в полной мере, несмотря на удаление у соперников за десять минут до конца основного времени.

В следующем туре Бразилия сыграет против Саудовской Аравии, а Кот д’Ивуар встретится с Германией.

Бразилия — Кот д’Ивуар 0:0



Бразилия: Сантос — Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Гимараэш — Антони (Малком, 74), Кунья (Мартинелли, 74), Клаудиньо — Ришарлисон (Паулиньо, 79).

Кот д’Ивуар: Таре — Зи Уаттара (Куао, 64), Синго, Байи, Дабила, И. Диалло — А. Диалло (Куаме, 63), Куасси, Кессье (Думбия, 90+3), Градель (Кейта, 90+3) — Дао (Тимте, 75).

Предупреждения: И. Диалло, Эбуэ.

На 13-й минуте был удален Дуглас Луис (Бразилия) (грубое нарушение правил).