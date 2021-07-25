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Интрига во второй группе поднялась на новый уровень.

Группа B на Олимпийских играх-2020 в Токио по своему составу участников является достаточно скромной, однако это не мешает ей иметь высокий уровень борьбы за две заветные путевки в плей-офф.

Новая Зеландия в первом туре обыграла Южную Корею (1:0), после чего намеревалась повторить успех в поединке против Гондураса, который свою стартовую игру на турнире проиграл Румынии (1:0), однако столкнулась с непредвиденными трудностями.

"Белые" сумели открыть счет уже на старте поединка, хотя незадолго до этого из-за травмы потеряли ветерана Уинстона Рида, но соперники сумели отквитать пропущенный гол еще до ухода на перерыв.

Новая Зеландия в начале второго тайма сумела оформить еще один быстрый мяч усилиями Криса Вуда, однако вновь не сохранила концентрацию под занавес половины, и при этом соперникам удалось выжать куда больше из своих атак.

В последнем туре Новая Зеландия будет играть против Румынии, а Гондурас сразится с Южной Кореей.

Новая Зеландия — Гондурас 2:3

Голы: Какаче, 10, Вуд, 49 — Пальма, 45+1, Обрегон, 78, Ривас, 87.

Новая Зеландия: Вуд — Стенснесс, Рид (Стангер, 6), Пиджнакер — Ингам, Белль, Льюис (Стаменич, 65), Какаче — Юст (Чампнесс, 86), Вуд, Макковатт (Вайн, 64).

Гондурас: Гуити — Кр. Мелендес (Олива, 62), Мальдонадо (Кар. Мелендес, 62), Гарсия, Декас — Пальма, Родригес, Альварес (Ривас, 63), Рейес — Мартинес (Обрегон, 71), Бенгуче (Пинеда, 46).

Предупреждения: Вайн, Стаменич — Декас.