Сборные Испании и Египта вышла в плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2020.
Испания - Аргентина. Фото Getty Images
28 июля 2021, 16:05
На олимпийских играх в Токио продолжаются матчи футбольного турнира. Так, сегодня уже были сыграны игры группы B, где Южная Корея уничтожила Гондурас, а Румыния не смогла обыграть команду Новой Зеландии.
Вот-вот завершилось два матча группы С футбольного турнира на Олимпиаде-2020.
Сборная Испании расписала результативную ничью с командой Аргентины. На гол испанца Микеля Мерино в средине второго тайма, аргентинцы ответили точным выстрелом Томаса Бельмонте в конце встречи.
Испания — Аргентина 1:1
Голы: Мерино, 66 — Бельмонте, 87.
Испания: Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.
Аргентина: Ледесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).
Предупреждения: Перес (9), Вера (53), Коломбатто (58), Пайеро (61), Браво (81), Хиль (82).
В параллельном матче команда Египта спокойно разобралась со сборной Австралии, забив по голу в каждом из таймов. Отличились Раян и Хамди.
Австралия — Египет 0:2
Голы: Раян, 44, Хамди, 85.
Австралия: Гловер, Суттар, Пирьес (Арзани, 46), Роулз, Кинг, Уэлс (Багуэлович, 63), Жанро (Баккус, 46), Денг, Тилио, Д`Агостино (Уоттс, 90), Меткалф (Девлин, 90).
Египет: Эль-Шенави, Эль-Эраки, Галаль, Эль-Фоту, Хегази, Собхи (Махер, 90), Тавфик (Ашур, 90), Мохамед (Адель, 79), Хамди, Райан (Манси, 79), Мохсен (Хамди, 61).
Предупреждения: Тавфик (36), Баккус (77).