Другое

Сборные Испании и Египта вышла в плей-офф футбольного турнира на Олимпиаде-2020.

На олимпийских играх в Токио продолжаются матчи футбольного турнира. Так, сегодня уже были сыграны игры группы B, где Южная Корея уничтожила Гондурас, а Румыния не смогла обыграть команду Новой Зеландии.

Вот-вот завершилось два матча группы С футбольного турнира на Олимпиаде-2020.

Сборная Испании расписала результативную ничью с командой Аргентины. На гол испанца Микеля Мерино в средине второго тайма, аргентинцы ответили точным выстрелом Томаса Бельмонте в конце встречи.

Испания — Аргентина 1:1

Голы: Мерино, 66 — Бельмонте, 87.

Испания: Унаи Симон, Хиль (Вальехо, 88), Пау Торрес, Эрик Гарсия, Педри (Солер, 74), Мерино (Монкайола, 88), Асенсио, Ольмо (Хиль, 85), Ойарсабаль (Рафа Мир, 74), Субименди, Кукурелья.

Аргентина: Ледесма, Эррера, Медина, Перес, Мак Аллистер (Пайеро, 55), Браво (Мосевич, 83), Вера (Коломбатто, 55), Бельмонте, Барко (де ла Вега, 46), Гайч, Урси (Альмада, 70).

Предупреждения: Перес (9), Вера (53), Коломбатто (58), Пайеро (61), Браво (81), Хиль (82).

В параллельном матче команда Египта спокойно разобралась со сборной Австралии, забив по голу в каждом из таймов. Отличились Раян и Хамди.

Австралия — Египет 0:2

Голы: Раян, 44, Хамди, 85.

Австралия: Гловер, Суттар, Пирьес (Арзани, 46), Роулз, Кинг, Уэлс (Багуэлович, 63), Жанро (Баккус, 46), Денг, Тилио, Д`Агостино (Уоттс, 90), Меткалф (Девлин, 90).

Египет: Эль-Шенави, Эль-Эраки, Галаль, Эль-Фоту, Хегази, Собхи (Махер, 90), Тавфик (Ашур, 90), Мохамед (Адель, 79), Хамди, Райан (Манси, 79), Мохсен (Хамди, 61).

Предупреждения: Тавфик (36), Баккус (77).