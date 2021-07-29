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Колумбийский защитник будет выступать в чемпионате Аргентины.

Защитник Дженоа Кристиан Сапата подписал контракт с Сан-Лоренсо, сообщает официальный твиттер аргентинского клуба.

Соглашение с 34-летним колумбийцем рассчитано на 18 месяцев. Он достался аргентинскому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента.

В прошедшем сезоне Сапата провел 13 поединков за генуэзский клуб во всех турнирах.

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