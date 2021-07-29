Колумбийский защитник будет выступать в чемпионате Аргентины.
Кристиан Сапата (по центру), ФК Сан-Лоренсо
29 июля 2021, 16:58
Защитник Дженоа Кристиан Сапата подписал контракт с Сан-Лоренсо, сообщает официальный твиттер аргентинского клуба.
Соглашение с 34-летним колумбийцем рассчитано на 18 месяцев. Он достался аргентинскому клубу бесплатно, так как имел статус свободного агента.
В прошедшем сезоне Сапата провел 13 поединков за генуэзский клуб во всех турнирах.
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