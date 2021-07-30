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Аргентинский форвард решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

Бывший нападающий Барселоны и ряда итальянских клубов Макси Лопес объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

На протяжении своей карьеры Лопес успел выступить за такие клубы, как Ривер Плейт, Барселона, Мальорка, Москва, Гремио, Катания, Милан, Сампдория, Кьево, Торино, Удинезе, Васко да Гама, Кротоне.

Последним клубом Лопеса был итальянский Самбенедеттезе. В прошедшей кампании он провел 24 матча, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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