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Футболист только оправился от предыдущего повреждения.

В стартовом поединке сборной Испании на Олимпийских играх-2020 в Токио против Египта (0:0) защитник каталонской Барселоны Оскар Мингеса получил повреждение еще в первой половине, в результате чего был заменен, и пропустил остаток группового турнира.

Без его участия, "Фурия роха" сумела добыть себе место в четвертьфинальном раунде, а пострадавший в первом туре футболист наконец-то вернулся в ее стартовый состав.

Вот только недолго продлилось нахождение Мингесы на футбольном поле, на фоне прошлого повреждения. Уже на 8-й минуте игрок опустился на газон, а через два полных оборота секундной стрелки вместо него на поле появился Хесус Вальехо.

При этом, сборная Испании фактически сразу пропустила в свои ворота от Эрика Байи, однако сумела отыграться усилиями Дани Ольмо, который до этого имел внушительную серию из более 30-и неэффективных ударов по воротам соперников за время выступлений в составе сборных своей страны.