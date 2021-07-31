Другое

Рафа Мир спас фаворитов турнира от сенсационного вылета.

Поединок сборных Испании и Кот-д’Ивуара открывал четвертьфинальную стадию футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.

Фавориты всего состязания начали игру с неприятных для себя известий: на очередное повреждение Оскара Мингесы, которого пришлось заменять уже на десятой минуте игры, пришелся быстрый пропущенный "Фурией роха" мяч авторства Эрика Байи.

Однако, уже к исходу первого получаса игрового времени испанцы сумели отыграться усилиями Дани Ольмо, после чего еще и остались без забитого мяча авторства Микеля Оярсабаля из-за офсайда.

Игра во второй половине матча была напряженной, и только лишь на первой компенсированной минуте африканской сборной удалось вновь выйти вперед по счету, но феноменальный выход на замену Рафы Мира полностью перевернул игру.

Юный нападающий Вулверхэмптона помог своей команде увести игру в овертайм, где Оярсабаль уже в самом начале наверстал упущенное в первом тайме с помощью результативного удара с пенальти, а затем Рафа Мир оформил дополнительных два мяча.

В полуфинале Испания встретиться с сильнейшим из пары Япония — Новая Зеландия, которые также ушли в овертаймы, но при счете 0:0.

Испания — Кот-д’Ивуар 5:2

Голы: Ольмо, 30, Мир, 90+3, 117, 120+1, Оярсабаль, 98 — Байи, 10, Градель, 90+1.

Испания: Симон — Мингеса (Вальехо, 10), Гарсия, Торрес, Миранда (Кукурелья, 106) — Мерино (Мир, 90+2), Субименди (Монкайола, 106), Педри (Солер, 102) — Асенсио (Хиль, 67), Оярсабаль, Ольмо.

Кот-д’Ивуар: Таре — Синго, Байи, Дабила, И. Диалло — Тимте (А. Диалло, 62), Куасси (Куао, 114), Кесси, Градель — Куаме (Кейта, 90), Дао.

Предупреждения: Ольмо, Гарсия, Солер — Дабила.