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Завершился очередной матч четвертьфинала турнира.

В рамках четвертьфинала Олимпиады-2020 сборная Южной Кореи уступила Мексике со счетом 3:6.

Уже в первом тайме мексиканцы отправили три мяча в ворота соперника. Забивали Мартин, Баррон и Кордова. У корейцев отличился Ли Дон Чжун.

Во второй половине матча мексиканцы забили также трижды. Голы на счету Мартина, Кордовы и Агирре. Дубль у соперника оформил на свой счет Ли Дон Чжун и еще гол забил Хван Ый Чжо.

Мексика пробилась в полуфинал Олимпиады-2020, где сыграет против сборной Бразилии.

Южная Корея — Мексика 3:6

Голы: Мартин, 12, 54, Баррон, 30, Кордова, 39, 63, Агирре, 84 - Ли Дон Чжун, 20, 51, Хван Ый Чжо​, 90+1

Южная Корея: Сон Бом Гын, Пак Чжи Су (Ким Чжэ У, 81), Соль Ен У, Чжон Тхэ Ук, Кан Юн Сон (Ом Вон Сан, 46; Ли Кан Ин, 73), Ким Дон Хен (Квон Чхан Хун, 46), Ким Чжин Я, Ли Дон Ген, Ким Чжин Гю (Вон Ду Чжэ, 46), Ли Дон Чжун, Хван Ый Чжо.

Мексика: Очоа, Эскивель, Монтес, Санчес, Ромо, Антуна (Лайнес, 72), Кордова (Бельтран, 73), Лоронья, Васкес (Ангуло, 80), Вега (Ангуло, 78), Мартин (Агирре, 78).

Предупреждения: Васкес, Чжон Тхэ Ук, Кан Юн Сон, Вон Ду Чжэ, Санчес.