73-летний специалист отправился на пенсию только в мае 2021 года.
Фото: twitter.com/iraqfpg
01 августа 2021, 01:59
Известный нидерландский специалист Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру, которую он завершил 23 мая 2021 года после победного матча последнего тура Эредивизи над Утрехтом во главе Фейеноорда (2:0).
В заключительные моменты того противостояния 73-летний специалист даже не смог сдержать слез. К слову, результат матча с Утрехтом позволил Фейеноорду выйти в Лигу конференций.
Впрочем, пенсия Адвоката продлилась совсем недолго. Иракская федерация футбола сообщила, что опытный нидерландец возглавил главную команду страны.
Сроки и финансовые детали соглашения между Диком Адвокатом и национальной сборной Ирака не сообщаются.
Карьерный путь и достижения Дика Адвоката в качестве главного тренера:
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