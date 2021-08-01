Известный нидерландский специалист Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру, которую он завершил 23 мая 2021 года после победного матча последнего тура Эредивизи над Утрехтом во главе Фейеноорда (2:0).

В заключительные моменты того противостояния 73-летний специалист даже не смог сдержать слез. К слову, результат матча с Утрехтом позволил Фейеноорду выйти в Лигу конференций.

Впрочем, пенсия Адвоката продлилась совсем недолго. Иракская федерация футбола сообщила, что опытный нидерландец возглавил главную команду страны.

Сроки и финансовые детали соглашения между Диком Адвокатом и национальной сборной Ирака не сообщаются.

Карьерный путь и достижения Дика Адвоката в качестве главного тренера:

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