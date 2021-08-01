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73-летний специалист отправился на пенсию только в мае 2021 года.

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру, которую он завершил 23 мая 2021 года после победного матча последнего тура Эредивизи над Утрехтом во главе Фейеноорда (2:0).

В заключительные моменты того противостояния 73-летний специалист даже не смог сдержать слез. К слову, результат матча с Утрехтом позволил Фейеноорду выйти в Лигу конференций.

Dit is wat het spel betekent voor Dick Advocaat! 💯❤️ pic.twitter.com/kJLKevVhQM — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2021

Впрочем, пенсия Адвоката продлилась совсем недолго. Иракская федерация футбола сообщила, что опытный нидерландец возглавил главную команду страны.

Сроки и финансовые детали соглашения между Диком Адвокатом и национальной сборной Ирака не сообщаются.

الهولندي ديك ادفوكات مدربا لمنتخبنا الوطني #بالتوفيق لمنتخبنا والمدرب الجديد pic.twitter.com/8snpAyIZbL — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) July 31, 2021

Карьерный путь и достижения Дика Адвоката в качестве главного тренера:

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