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Украинский защитник выставлен на трансфер.

Правый защитник греческого АЕК Олег Данченко вскоре может сменить клубную прописку. Об этом сообщает ​Gazzetta.gr.

По информации источника, 27-летний украинец больше не входит в планы главного тренера греческого клуба, поэтому вскоре у футболиста может начаться новый этап в карьере.

На момент, пока по контракту Данченко не будет принято решение, он будет находиться в расположении дубля. В прошлом сезоне украинский защитник провел 7 неполных матчей в чемпионате Греции, тогда как его нынешнее соглашение с АЕК рассчитано до 2024 года.

Напомним, ранее Олег Данченко выступал за хмельницкое Динамо, одесский Черноморец, донецкий Шахтер и другие менее статусные клубы.

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