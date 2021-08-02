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Принимайте участие в розыгрыше билетов на поединок Лиги чемпионов.

В рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против бельгийского Генка. Football.ua предлагает принять участие в розыгрыше пяти пар билетов на этот поединок.

Для того, чтобы выиграть билеты вам нужно угадать счет первого матча Генк — Шахтер, который пройдет завтра, 3 августа, а также минуту первого взятия ворот. Если никому не удастся дать точный ответ, то победителями станут те участники, которые дадут наиболее близкий ответ к правильному.

Например, если вы считаете, что Шахтер победит на выезде со счетом 3:0, а первый гол будет забит на 19-й минуте встречи, то вам нужно в комментариях к этой новости оставить такой вариант: 0:3, 19 минута.

Пять победителей конкурса будут определены в среду, 4 августа.

Всем удачи!