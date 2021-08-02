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Португальский специалист не захотел уезжать в США на данном этапе своей карьеры.

Бывший главный тренер Ромы и Шахтера Паулу Фонсека накануне получил предложение от Атланта Юнайтед, однако португалец принял решение не уезжать в США.

Как сообщает Football Italia, переговоры между португальским специалистом и американским клубом шли в течение трех дней, однако в итоге они не завершили положительным результатом.

По информации источника, который ссылается на Maisfutebol и Record, Паулу Фонсека считает, что еще способен поработать в Европе и достичь там успеха.

Напомним, что португалец пребывает в статусе свободного агента после того, как Рома решила назначить вместо него Жозе Моуриньо в конце минувшего сезона. Ранее Фонсека не смог договориться с лондонским Тоттенхэмом.

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