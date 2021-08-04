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Третья каденция специалиста во главе национальной команды своей страны была официально начата.

Согласно сообщению Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), 69-летний наставник Луи ван Гаал был официально назначен главным тренером национальной сборной Нидерландов.

В его тренерский штаб вошли в качестве ассистентов Данни Блинд и Хенк Фрейзер, а также Франс Хук, отвечающий за подготовку голкиперов.

Контракт с тренерским штабом был подписан на период до окончания чемпионата мира-2022 года, который пройдет в Катаре уже следующей зимой.

Стоит отметить, что это далеко не первое пришествие ван Гаала на пост главной команды его страны. В период с 2000 по 2002 года ему не удалось пробиться со своей командой на чемпионат мира-2002 в Южной Корее и Японии, а уже во время кампании по подготовке и участию на чемпионате мира-2014 в Бразилии "оранье" под его руководством сумели завоевать "бронзовые" медали.

На клубном уровне под руководством данного специалиста работали футболисты амстердамского Аякса (1991 – 1997), каталонской Барселоны (1997 – 2000, 2002 – 2003), АЗ Алкмаар (2005 – 2009), мюнхенской Баварии (2009 – 2011) и Манчестер Юнайтед (2014 – 2016).

Ван Гаал следующим образом прокомментировал свое назначение: "Голландский футбол всегда был мне близок, а тренерская работа на уровне национальной сборной, по моему мнению, является ключевой позицией для дальнейшего развития футбола нашей страны. Более того, я считаю честью тренировать сборную Голландии.

У меня остается мало времени до следующих квалификационных матчей, которые имеют решающее значение для участия в чемпионате мира, поэтому внимание сразу же на 100% уделяется подбору кадров и подходу к работе в сжатые сроки. В конце концов, меня назначили для этого.

Хорошо снова вернуться в Зейст. Я уже поговорил с несколькими игроками, и мои помощники постоянно поддерживали контакты с KNVB. Я очень надеюсь, что наша совместная задача будет выполнена на наивысшем уровне", — обнадеживающе заключил наставник.

Нико-Ян Хугма, директор топ-футбольного KNVB, также не остался в стороне от комментариев по поводу подписания контракта: «В ближайшие месяцы перед нами будет лишь одна задача — пройти отбор на чемпионат мира. У нас минимальный период подготовки к ее выполнению.

С учетом этого, мы искали тренера с исключительными качествами, который может быстро ориентироваться в ситуации, а также имеет опыт в работе на национальном уровне.

Благодаря опыту и послужному списку на наивысшем футбольном уровне, мы считаем, что нашей идеальной кандидатурой был специалист в лице Луи ван Гаала. Контакт был установлен быстро, и теперь мы постоянно поддерживаем связь. За последние несколько дней мы смогли тщательно расставить точки над "i".

Мы счастливы, что Луи берет на себя выполнение поставленной перед ним задачи", — подытожил функционер.

Напомним, что предшественником Ван Гаала на данном посту был Франк де Бур, который вместе со своей командой вышел из группы на чемпионате Европы-2020, в которой сборная Украины заняла третье место, и также попала в 1/8 финала, однако затем уступил Чехии уже в первом матче плей-офф.