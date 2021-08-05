Футболист стал игроком гранда финского футбола.
Тадеус Нкенг, ФК Олимпик
05 августа 2021, 18:26
Бывший нападающий донецкого Олимпика Тадеус Нкенг перешел в финский ХИК Хельсинки.
Футболист подписал контракт до конца 2022 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.
"ХИК — отличное продолжение карьеры для меня. Хочу сделать все возможное, чтобы закрепиться в этой команде, которая борется за попадание в Лигу Европы", — сказал Нкенг.
Напомним, в Олимпик Нкенг перешел из Порту в январе 2021 года. За пол года он сыграл девять матчей, в которых забил два гола.
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