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Определилась бригада арбитров на матч между Челси и Вильярреалом.

Челси сыграет с Вильярреалом в рамках матча за Суперкубок Европы, который состоится в Белфасте.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, команды рассудит бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым.

Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвертым судьей будет работать Алексей Кульбаков из Беларуси.

За систему VAR будет отвечать немец Марко Фриц, а помогать ему будут поляк Павель Хиль и Массимилиано Иррати из Италии.

Напомним, что Челси и Вильярреал встретятся 11 августа в Белфасте.