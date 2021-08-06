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Футболист поехал покорять Саудовскую Аравию.

Вингер английского Вест Бромвича Матеус Перейра перешел в Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

Детали данной сделки не сообщаются. Также неизвестна финансовая сторона трансфера.

В минувшем сезоне Перейра был лидером атаки ВБА. На его счету 33 поединка за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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