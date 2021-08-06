Футболист поехал покорять Саудовскую Аравию.
Матеус Перейра, Getty Images
06 августа 2021, 19:55
Вингер английского Вест Бромвича Матеус Перейра перешел в Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.
Детали данной сделки не сообщаются. Также неизвестна финансовая сторона трансфера.
В минувшем сезоне Перейра был лидером атаки ВБА. На его счету 33 поединка за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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