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Предлагаем вам анонс финала Олимпиады.

Сборная Бразилии в рамках финального поединка Олимпиады в Токио сыграет против сборной Испании.

Бразилия — Испания

Суббота, 7 августа, 14:30. Международный стадион, Йокогама. Трансляция — MEGOGO.

Бразилия подходит к финальному матчу в статусе пусть и не очевидного, но фаворита. Бразильцы на пути к решающему поединку добились победы над сборной Германии со счетом 4:2, сыграли вничью с ивуайрицами и обыграли Саудовскую Аравию на групповом этапе. Уже в плей-офф Селесао минимально обыграли Египет и лишь в серии пенальти прошли мексиканцев.

Заметно, что к концу турнира Бразилии стало намного сложнее добиваться положительного результата. Соперники стали куда осторожнее подходить к матчам. Испания не нуждается в представлении. Для осознания силы Фурии Рохи достаточно взглянуть на состав.

На стадии группового этапа сборная Испании сыграла вничью с Марокко и Аргентиной и победила Австралию, чего хватило для выхода в плей-офф. Там испанцев ждала встреча с ивуарийцами — игра завершилась со счетом 5:2. Испания лишь в компенсированное время смогла спастись от поражения, а затем дожала соперника.

История противостояний между сборными Испании и Бразилии на Олимпиадах насчитывает всего лишь два поединка. В 1968 году испанцы добились минимальной победы, а уже через восемь лет бразильцы взяли реванш со счетом 2:1.

Тренерский штаб сборной Испании не сможет рассчитывать на Оскара Мингесу и Дани Себальоса, которые до сих пор не восстановились после травм. У Бразилии, в свою очередь, нет серьезных кадровых проблем.

Ориентировочные составы:

Бразилия: Сантос — Арана, Диего Карлос, Ниньо, Диего Алвес — Луис, Гимарайш, Рейнир — Паулиньо, Малком, Ришарлисон.

Испания: Симон — Кукурелья, Торрес, Гарсия, Вальехо, Субименди — Мерино, Педри — Оярсабаль, Ольмо, Асенсио.