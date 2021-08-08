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Парагвайский вингер продолжит карьеру в Арисе.

Арис Салоники на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Хуана Мануэля Итурбе, права на которого ранее принадлежали мексиканскому Пумас.

28-летний парагваец перешел в греческий клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2023 года.

Напомним, что Хуан Мануэль Итурбе в свое время считался перспективным футболистом, однако реализовать в полной мере свой потенциал ему так и не удалось.

Парагвайский вингер известен в Европе по выступлениям за Порту, Верону, Борнмут и Торино, а летом 2014 года Рома не поскупилась заплатить за его трансфер 24,5 миллиона евро.

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