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Возрастной голкипер выступал за сборную Польши более 15 лет.

28 марта 2006 года в товарищеском матче между сборными Саудовской Аравии и Польши (1:2) в возрасте 20 лет 11 месяцев и 10 дней состоялся дебют на международном уровне голкипера Лукаша Фабиански.

И вот теперь, спустя более 15 лет опыта выступлений за "белых орлов", в которые уместились 56 проведенных поединков, для уже 36-летнего стража ворот настало время поставить точку в своих выступлениях за главную команду своей страны.

"Представление своей страны на международной арене является воплощением моих детских мечтаний. За эти 15 лет мне удалось пережить было много удивительных моментов. Пение гимна Польши перед матчами, связанная с этим буря эмоций — это то, что никогда не пропадет из вашей памяти.

Время нахождения в сборной дало мне возможность поработать со многими замечательными игроками, тренерами или людьми с техническим персоналом. Действительно, ореол вокруг национальной команды является совершенно уникальным явлением.

Я благодарен фанатам за их поддержку, потому что именно ради вас я прилагал все усилия для того, чтобы достойно представлять Польшу. Большое спасибо. И до скорых встреч", — гласит сообщение от футболиста в социальной сети Instagram.



Отметим, что на данный момент Фабиански продолжает оставаться голкипером лондонского Вест Хэма, и в прошлом сезоне отыграл 37 матчей, в которых пропустил 45 голов, оставив при этом свои ворота "сухими" в 11-и поединках.