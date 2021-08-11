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Победитель ЛЧ померяется силами против триумфатора ЛЕ.

В рамках Суперкубка УЕФА-2021 победитель Лиги чемпионов Челси сыграет против Вильярреала, который триумфовал в Лиге Европы.

Поединок состоится 11 августа на стадионе Уинздор Парк, в Белфасте. Предлагаем нашим читателям спрогнозировать, кто выйдет победителем в данном противостоянии.

К слову, поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией игры можно наблюдать на Football.ua.

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