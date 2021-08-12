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12 августа 2021, 00:51
Челси — обладатель Суперкубка УЕФА-2021!
Победитель пары определился в серии послематчевых пенальти.
Челси — Вильярреал, Getty Images
12 августа 2021, 00:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Челси — Вильярреал 1:1 (6:5 – пен.)
Голы: Зийех, 27 — Ж. Морено, 73.
Челси: Э. Менди (Аррисабалага, 120) — Зума (Кристенсен, 65), Т. Чалоба, Рюдигер — Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 81), Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Алонсо — Зийех (Пулишич, 43), Хаверц — Вернер (Маунт, 65).
Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступинан, 58) — Тригерос (Гомес, 70), Капу (Гаспар, 70), А. Морено (Моралес, 85) — Пино (Манди, 91), Ж. Морено, Диа (Раба, 85).
Предупреждения: Рюдигер — Пино, Раба.