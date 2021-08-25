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Football.ua рассказывает историю о полевом игроке, которому случайным образом посчастливилось блеснуть в рамке ворот.

Вот и отгремели баталии чемпионата Европы по футболу. Впереди нас ждет еще и летняя Олимпиада в Токио, а между делом квалификация главного еврокубка, в которой принимает участие не только донецкий Шахтер, но и болгарский Лудогорец, в первом отборочном раунде выбивший из турнира белорусских тезок "горняков" из Солигорска.

Сумеют ли "орлы" успешно миновать сито отбора – покажет время, а мы тем временем предлагаем вам вспомнить удивительную историю румынского защитника Козмина Моци, благодаря которому команда из Разграда сумела дебютировать на групповом этапе чемпионской лиги в 2014 году.

Предыстория

Свой путь к историческому успеху бессменный болгарский чемпион последнего десятилетия начал во втором квалификационном раунде, где попросту не оставил камня на камне от люксембургского Дюделанжа, одолев недавнего участника группового этапа Лиги Европы с общим счетом 5:1 (после 4:0 в Болгарии ответная игра была лишь сущей формальностью).

Дальше было все тяжелее и тяжелее. Результат двухматчевого противостояния с белградским Партизаном решился лишь в ответной встрече в Сербии (в Болгарии была нулевка). Дубль Марселиньо позволил Лудогорцу создать себе комфортные условия, однако "гробари" и не думали сдаваться. Петар Шкулетич ответил бразильскому визави своим "дуплетом", так что не известно, чем бы все могло закончиться для банды Георгия Дерменджиева, если бы не удаление защитника хозяев Бранислава Трайковича на 41 минуте.

Ну а в раунде плей-офф началось все самое интересное.

Драма в двух актах

В последнем отборочном раунде "орлам" досталась крепкая Стяуа, за год до этого добывшая три ничьих в квартете с Челси, Шальке и Базелем, и явно намеревавшаяся вновь попробовать свои силы в главном еврокубке.

Раз уж мы будем говорить о подвиге Козмина Моци, необходимо также рассмотреть контекст той битвы болгар с румынским чемпионом. Дело в том, что дополнительного времени в Софии могло и не быть, реализуй Александру Кипчу пенальти на 34 минуте.

Тем не менее та игра все же осталась за некогда обладателем кубка европейских чемпионов. Кипчу сумел реабилитироваться перед своими болельщиками, расстреляв ворота после скидки от партнера.

Дефицит в один мяч оставлял Лудогорцу отличные шансы на итоговый успех, однако нивелировать его оказалось не такой уж и легкой задачей. Практически 90 минут "орлы" бились головой о стену и казалось, что "размочить" Гедрюса Арлаускиса в этот вечер не удастся, но на последних минутах хозяевам удалось перевести игру в дополнительное время после сочного выстрела в "девятку" в исполнении Вандерсона. Вот там-то и началось все самое интересное.

Дело плавно катилось к серии пенальти, как вдруг на 119 минуте кипер болгарского коллектива Владислав Стоянов срубил кабовердианца Фернанду Варелу, за что был награжден красной карточкой. Ситуация усложнялась тем, что Георгий Дерменджиев на тот момент использовал все замены, так что становиться в ворота пришлось кому-то из полевых игроков. После небольшого совещания решения одеть перчатки и вратарский свитер товарища по команде принял румынский защитник Лудогорца Козмин Моци, по иронии судьбы ранее игравший за злейших врагов Стяуа из бухарестского Динамо. Наверняка, сыграло и некое чувство вины, ведь в эпизоде с фолом Стоянова Моци откровенно зевнул рывок соперника.

Проверить новоиспеченного "вратаря" на стрессоустойчивость у "звезды" банально не хватило времени. Зато перед серией пенальти именно она должна была чувствовать себя увереннее, но не тут-то было!

Козмину довелось начинать серию и свою попытку он четко реализовал. Центрбека отнюдь не смутили идеально точные выстрелы соперников, так как, во-первых, он угадал направление практически всех (!) ударов с "точки", но свою роль сыграло очевидное отсутствие опыта игры в рамке ворот, а во-вторых он сумел оставить с носом своего соотечественника Паула Пырвулеску, а в решающий момент остановить и Корнела Рыпэ (у разградцев смазал лишь автор гола – Вандерсон), в неистовом счастье бросившись на трибуну к своим болельщикам.

Потрясающая история, достойная отборного голливудского триллера!