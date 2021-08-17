Защитник все еще остается без команды.
Давид Луис, Getty Images
17 августа 2021, 07:42
Контракт уже бывшего центрального защитника лондонского Арсенала Давида Луиса этим летом подошел ко своему завершению, после чего футболист до сих пор не может найти себе новый коллектив.
Однако, в последнее время игрока настойчиво связывают слухами о переходе в мадридский Реал, что подтверждает из своих источников испанский ресурс AS.
34-летний футболист недавно дал интервью британскому изданию Dailly Mail, в котором очертил свои пожелания при выборе клуба: "Моя цель — побеждать как можно больше. Я работаю над этим каждый день. Хочу чувствовать давление борьбы за трофеи. Хочу, чтобы каждая новая неделя для меня была вызовом.
Именно поэтому я решил играть в футбол и продолжаю это делать до сих пор. Хочу чувствовать себя живым".
При этом, бразилец, у которого также есть и португальский паспорт, уже успел отклонить предложение новичка турецкой Суперлиги Адана Демирспор, который ранее оформил трансфер Марио Балотелли.
"Это предложение тронуло мое сердце, однако я хочу оставаться на более высоком уровне. Возможно, дело в моем прошлом опыте выступлений в английской Премьер-лиге", — заявил футболист.
Напомним, что за прошлый сезон Давид Луис сыграл 30 матчей за Арсенал, в которых отличился двумя голевыми передачами, при этом регулярно оказываясь в лазарете из-за повреждений различной тяжести.