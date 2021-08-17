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Защитник все еще остается без команды.

Контракт уже бывшего центрального защитника лондонского Арсенала Давида Луиса этим летом подошел ко своему завершению, после чего футболист до сих пор не может найти себе новый коллектив.

Однако, в последнее время игрока настойчиво связывают слухами о переходе в мадридский Реал, что подтверждает из своих источников испанский ресурс AS.

34-летний футболист недавно дал интервью британскому изданию Dailly Mail, в котором очертил свои пожелания при выборе клуба: "Моя цель — побеждать как можно больше. Я работаю над этим каждый день. Хочу чувствовать давление борьбы за трофеи. Хочу, чтобы каждая новая неделя для меня была вызовом.

Именно поэтому я решил играть в футбол и продолжаю это делать до сих пор. Хочу чувствовать себя живым".

При этом, бразилец, у которого также есть и португальский паспорт, уже успел отклонить предложение новичка турецкой Суперлиги Адана Демирспор, который ранее оформил трансфер Марио Балотелли.

"Это предложение тронуло мое сердце, однако я хочу оставаться на более высоком уровне. Возможно, дело в моем прошлом опыте выступлений в английской Премьер-лиге", — заявил футболист.

Напомним, что за прошлый сезон Давид Луис сыграл 30 матчей за Арсенал, в которых отличился двумя голевыми передачами, при этом регулярно оказываясь в лазарете из-за повреждений различной тяжести.