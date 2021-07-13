Адана Демирспор может усилиться еще одним именитым игроком.
Давид Луис, Getty Images
13 июля 2021, 23:06
Центральный защитник Давид Луис, у которого завершился контракт с лондонским Арсеналом в конце минувшего сезона, может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщил президент новичка высшего дивизиона Турции, Адана Демирспор, Мурат Санджак, его клуб действительно заинтересован в подписании 34-летнего бразильца.
"Я встречался с Давидом Луисом и говорил с ним о возможном переходе в наш клуб", — приводит слова президента Адана Демирспора журналист Николо Скира.
Напомним, ранее Адана Демирспор подписала известного нападающего Марио Балотелли.