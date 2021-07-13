Турция

Адана Демирспор может усилиться еще одним именитым игроком.

Центральный защитник Давид Луис, у которого завершился контракт с лондонским Арсеналом в конце минувшего сезона, может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщил президент новичка высшего дивизиона Турции, Адана Демирспор, Мурат Санджак, его клуб действительно заинтересован в подписании 34-летнего бразильца.

"Я встречался с Давидом Луисом и говорил с ним о возможном переходе в наш клуб", — приводит слова президента Адана Демирспора журналист Николо Скира.

Напомним, ранее Адана Демирспор подписала известного нападающего Марио Балотелли.