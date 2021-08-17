Клубы встречаются в рамках плей-офф ЛЧ.
Григорий и Игорь Суркисы, Prsport
17 августа 2021, 22:20
В рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов Монако встречается с донецким Шахтером.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис и его брат почетный член УЕФА Григорий Суркис прилетели в Монако, чтобы поприсутствовать на поединке.
Как вы думаете, за кого болеют братья Суркисы?
Матч Монако — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. Составы команд также доступны у нас на сайте.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.