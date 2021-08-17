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Клубы встречаются в рамках плей-офф ЛЧ.

В рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов Монако встречается с донецким Шахтером.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис и его брат почетный член УЕФА Григорий Суркис прилетели в Монако, чтобы поприсутствовать на поединке.

Как вы думаете, за кого болеют братья Суркисы?

Матч Монако — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. Составы команд также доступны у нас на сайте.

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