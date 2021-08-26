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Предлагаем вам выбрать MVP в составе "горняков".

Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап.

Предлагаем вам проголосовать за лучшего по вашему мнению футболиста "горняков" в данном мачте.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако.