Другое 26 августа 2021, 01:35 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Монако? Предлагаем вам выбрать MVP в составе "горняков". Шахтер - Монако, фото Шахтер 26 августа 2021, 01:35 Шахтер в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимал на своем поле Монако и в дополнительное время сыграл вничью со счетом 2:2, пройдя в групповой этап. Предлагаем вам проголосовать за лучшего по вашему мнению футболиста "горняков" в данном мачте. Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Монако. Команды Монако Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте