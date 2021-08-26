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Football.ua предлагает своим читателям определить оптимальный состав участников в квартет к киевскому Динамо в Лиге чемпионов.

Сегодня, 26 августа в турецком Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Начало в 19:00 по киевскому времени.

На данной стадии Украину представляют сразу две команды — донецкий Шахтер и киевское Динамо. "Горняки" во время жеребьевки будут находиться в третьей корзине, а "бело-синие" — в четвертой.

По решению УЕФА, клубы из Украины и России все так же не могут между собой пересекаться. А потому питерский Зенит из третьей корзины не сможет стать соперником команды Мирчи Луческу на групповой стадии.

Football.ua предлагает своим читателям определить самый оптимальный квартет для столичного коллектива.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция жеребьевки.

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