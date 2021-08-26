Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в Группу Е.

Компанию киевлянам в группе составят: мюнхенская Бавария, каталонская Барселона и португальская Бенфика.

Football.ua предлагает читателям проголосовать, какое место Динамо займет в своей группе?

 

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