Киевский клуб попал в группу Е.
Динамо Киев
26 августа 2021, 20:30
Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Киевское Динамо попало в Группу Е.
Компанию киевлянам в группе составят: мюнхенская Бавария, каталонская Барселона и португальская Бенфика.
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