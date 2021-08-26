Команда Роберто Де Дзерби попала в квартет D.
Лига чемпионов-2021/22, группа D
26 августа 2021, 20:43
В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.
Так, по итогам жребия, донецкий Шахтер попал в группу D, где ему предстоит встретиться с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).
Football.ua предлагает читателям определить путем голосования, какое место удастся занять подопечным Роберто Де Дзерби в своем квартете?
Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.