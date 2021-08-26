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Команда Роберто Де Дзерби попала в квартет D.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.

Так, по итогам жребия, донецкий Шахтер попал в группу D, где ему предстоит встретиться с миланским Интером (Италия), мадридским Реалом (Испания) и тираспольским Шерифом (Молдова).

Football.ua предлагает читателям определить путем голосования, какое место удастся занять подопечным Роберто Де Дзерби в своем квартете?

Напомним, также стали известны соперники киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.