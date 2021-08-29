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Украинский хавбек стал автором гола в матче чемпионате Бельгии.

В поединке шестого тура чемпионата Бельгии Гент одержал разгромную победу над Брюгге со счетом 6:1.

Автором одного из голов в составе "буйволов" стал украинский полузащитник Роман Безус, который вышел на замену на 49-й минуте и забил "черно-синим" на 61-й минуте.

Более того, для 30-летнего украинца это результативное действие стало первым в текущем сезоне.

Видео гола:

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