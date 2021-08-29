Украинский хавбек стал автором гола в матче чемпионате Бельгии.
Роман Безус, Гент
29 августа 2021, 18:50
В поединке шестого тура чемпионата Бельгии Гент одержал разгромную победу над Брюгге со счетом 6:1.
Автором одного из голов в составе "буйволов" стал украинский полузащитник Роман Безус, который вышел на замену на 49-й минуте и забил "черно-синим" на 61-й минуте.
Более того, для 30-летнего украинца это результативное действие стало первым в текущем сезоне.
Видео гола:
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